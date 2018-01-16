Попри заборону ВКонтакте і Yandex й досі в Топ-5 за відвідуваністю

У грудні 2017 року заборонені сайті ВКонтакте та Yandex зайняли 4 та 5 місце у рейтингу відвідуваності відповідно.

Про це йдеться в прес-релізі Інтернет Асоціації України.

Першим за відвідуваністю ресурсом залишається Google. Другу позицію посідає Youtube. Третє – соціальна мережа Facebook.

За даними дослідження вперше відбулося помітне зниження абсолютного числа регулярних користувачів інтернету в Україні - з 21,6 млн в середині 2017 р до 21,0 млн за підсумками 2017 року.

"Таке зниження пояснюється зменшенням загальної кількості постійних жителів України, головним чином за рахунок міграції за кордон населення України в віці 18-45 років", - йдеться в прес-релізі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство торгівлі США знову внесло російську соціальну мережу "ВКонтакте" в список піратських ресурсів.

За даними жовтня, кожен третій українець як і раніше відвідує соцмережу ВКонтакте, не зважаючи на заборону.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Економічна правда