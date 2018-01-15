Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів

У 2017 році українська IT-галузь зросла в доларовому еквіваленті, експорт IT-послуг становив 3,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє асоціація "IT України".

За підрахунками асоціації, що об'єднує аутсорс-компанії, обсяг експорту зріс приблизно з 3 млрд доларів до 3,6 млрд доларів в 2017 році.

На поточний рік прогноз становить 4,5 млрд доларів.

До 2025 року галузі пророкують зростання майже удвічі.

За оцінками асоціації, серед обов'язкових умов зростання галузі: стабільність податкової політики, відсутність нових регуляторних бар'єрів, розвиток IT-освіти та кадрів і активне просування бренду України на міжнародному ринку.

Всього в галузі, за даними асоціації, зараз зайнято близько 116 тисяч фахівців.

Рейтинг українських вузів за кількістю підготовлених фахівців для галузі цілком очікувано очолює КПІ.

Економічна правда