Сальдо зовнішньої торгівлі України "пішло в мінус" на 5 мільярдів доларів

У січні-листопаді 2017 року експорт товарів з України становив 39,49 мільярда доларів, імпорт в Україну - 44,7 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У порівнянні з січнем-листопадом 2016 року експорт збільшився на 20,6% (на 6,75 млрд доларів), імпорт - на 27,5% (на 9,63 млрд доларів).

Таким чином, негативне сальдо торгівлі товарами становило 5,21 млрд доларів, що в 2,2 рази більше показника перших 10 місяців 2016 роки (2,33 млрд доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (за 10 місяців 2016 року - 0,93). Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 221 країн світу.

При цьому український експорт до Росії за 10 місяців 2017 року зріс на 11,6% і становив 3,58 млрд доларів, тоді як імпорт російських товарів збільшився на 38,2% - до 6,33 млрд доларів.

У той же час поставки українських товарів в ЄС зросли на 30,4% - до 15,91 млрд доларів, імпорт європейських товарів в Україну - 18,83 млрд доларів.

Згідно з даними статистики, найбільше від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за 10 місяців зафіксовано з Німеччиною (-3,36 млрд доларів), Китаєм (-3,1 млрд доларів), Росією (-2,75 млрд доларів), Білоруссю (-1,92 млрд доларів), США (-1,55 млрд) і Швейцарією (-1,4 млрд доларів).

В цілому сальдо торгівлі товарами негативне як з країнами ЄС (-2,92 млрд доларів), так і з країнами СНД (-3,94 млрд доларів).

Найбільше позитивне сальдо зафіксовано в торгівлі товарами з Єгиптом (+1,61 млрд доларів), Індією (+1,52 млрд доларів), Туреччиною (+1,11 млрд доларів), Нідерландами (+958 млн доларів) і Італією (+765 млн доларів).

Економічна правда