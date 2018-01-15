Ціни на нафту продовжують зростати на початку тижня

Ціни на нафту слабо зростають в ході азіатських торгів у понеділок, оновлюючи максимуми з грудня 2014 року.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Березневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 зріс на 6 центів (0,08%) - до 69,93 долара за барель.

Ціна на нафту WTI з постачанням в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у понеділок підвищилася на 19 центів (0,30%) - до 64,49 долара за барель.

За підсумками сесії 12 січня котирування ф'ючерсу на Brent збільшилися на 0,61 долара (0,88), до 69,87 долара за барель, в ході торгів ціна Brent вперше з грудня 2014 року піднімалася вище 70 доларів за барель.

Вартість WTI зросла на 0,50 долара (0,78%), до 64,30 долара за барель - максимуму на закриття більш ніж за три роки. За минулий тиждень Brent додала 3,3%, WTI - 4,7%.

За даними Baker Hughes, кількість діючих бурових установок в США, експлуатованих для геологорозвідки і видобутку нафти, збільшилася на минулому тижні на 10 одиниць - максимальними темпами більш ніж за півроку - до 752.

У Канаді цей показник майже подвоївся і досяг найвищого рівня за 10 місяців - 185.