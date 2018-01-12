Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 15 січня на рівні 28,53 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,63 гривні.

За 10 російських рублів дають 5,0416 гривні.

Нагадаємо, 12 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00встановилися на рівні 28,54-28,56 гривні за долар.

Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.

Економічна правда