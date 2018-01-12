Наглядову раду "Нафтогазу" очолила британка

На першому засіданні нового складу наглядової ради "Нафтогазу", яке було проведене 22 грудня 2017 року, головою наглядової ради було обрано Клер Споттісвуд.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, посаду заступника голови наглядової ради продовжує обіймати Володимир Демчишин, який виконує ці повноваження з 18 квітня 2017 року.

У засіданні брали участь усі члени наглядової ради, а саме: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США), Стівен Хейсом (Канада), Володимир Кудрицький, Сергій Попик та Володимир Демчишин (Україна).

Наступне засідання наглядової ради заплановане на кінець січня.

"Під час наступного засідання будуть розглянуті питання призначення голів та формування чотирьох комітетів наглядової ради", - йдеться у повідомленні.

Клер Споттісвуд працювала головою Регуляторного органу Великої Британії з питань газопостачання (Ofgas) протягом 1993-1998 років, коли відбувалися поділ компанії "British Gas" та лібералізація ринку газу у Великобританії.

Протягом останніх 20 років працювала на посаді незалежного директора в публічних та непублічних компаніях.

Крім того, працювала економістом в Королівській Скарбниці Великої Британії, Міністерстві економіки та фінансів Великої Британії, яке відповідає за формування та здійснення фінансово-економічної політики уряду, викладала у Лондонській школі бізнесу.

Нагадаємо, 22 листопада уряд сформував наглядову раду "Нафтогазу".

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Економічна правда