Гарантований державою борг зросте на 400 мільярдів

Міністерство фінансів прогнозує зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року в 2,3 рази.

Про це свідчить презентація Закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", опублікована на сайті Міністерства фінансів.

Прогнозований показник на 2017 рік не повинен був перевищити 321 млрд грн.

За матеріалами відомства, прогнозований максимальний розмір гарантованого державою боргу до кінця поточного року становитиме близько 747,6 млрд гривень, що в 2,3 рази більше, ніж заплановані показники 2017 року.

За прогнозами Мінфіну, до кінця цього року співвідношення державного боргу до ВВП зросте з очікуваних 75,6% у 2017 році до 82,4%.

В цілому до кінця 2018 року держборг не повинен перевищити 2,756 трлн грн.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.

Як відомо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Нагадаємо, раніше Нацбанк зазначав, що передбачені у 2019-2020 роках виплати за зовнішнім боргом є суттєвими і важкоздійсненними без підтримки Міжнародного валютного фонду та інших фінансових донорів.