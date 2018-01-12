Всі розділи
Укр / Рус

Падіння гривні: в НБУ все пояснили і заспокоїли

П'ятниця, 12 січня 2018, 19:01
 

Заступник голови Національного банку Олег Чурій заявляє, що девальваційний тиск на курс гривні з початку року обумовлений сезонними факторами.

Коментар заступника голови НБУ є в розпорядженні ЕП.

Чурій нагадав, що після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні у 2015 році на валютному ринку спостерігається певна сезонність.

"Вже третій рік поспіль в перші місяці року зростає попит на валюту, зокрема з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, і водночас знижуються її надходження, зокрема з боку аграріїв, які зазвичай протягом року забезпечують близько половини пропозиції валюти на міжбанку", - заявив він.

"Як наслідок, на початку кожного року тимчасово посилюється девальваційний тиску на курс гривні. Ці сезонні фактори є ключовою причиною посилення коливань курсу гривні на міжбанку і з початку січня цього року", - заявив заступник голови НБУ.

За його словами, сезонний спад ділової активності, переважно в аграрному секторі, спричиняє скорочення надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів, в той час як на ринку є підвищений попит на валюту з боку імпортерів.

У коментарі наголошується, що для пом’якшення впливу цих чинників Нацбанк продовжує зберігати присутність на міжбанку.

Так, з початку року НБУ здійснив продаж 53,5 млн доларів, щоб запобігти надмірним коливанням курсу гривні.

"Національний банк має достатньо ресурсів і для подальшого згладжування надмірних коливань у разі потреби – міжнародні резерви становили 18,8 млрд доларів на початок січня", - заспокоює заступник голови НБУ.

Разом з тим Національний банк підкреслює, що дія тимчасових факторів на початку року може бути нівельована протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних факторів, у тому числі  зовнішньої цінової кон’юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було у 2017 році.

"Так, минулий рік Україна завершила з обмінним курсом на рівні, який приблизно дорівнював курсу на початок року, - курс гривні девальвував за минулий рік лише на 3% попри окремі періоди посилених коливань", - підсумував Чурій.

Нагадаємо, 12 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,54-28,56 гривні за долар.

Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.

Економічна правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк пояснив, чому ціни росли швидше очікувань 12 січня 2018, 14:15
Офіційний курс: євро перетнув позначку в 34 гривні 11 січня 2018, 20:01
НБУ думає над впровадженням е-гривні, а не власної криптовалюти 11 січня 2018, 19:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті