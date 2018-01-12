Падіння гривні: в НБУ все пояснили і заспокоїли

Заступник голови Національного банку Олег Чурій заявляє, що девальваційний тиск на курс гривні з початку року обумовлений сезонними факторами.

Коментар заступника голови НБУ є в розпорядженні ЕП.

Чурій нагадав, що після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні у 2015 році на валютному ринку спостерігається певна сезонність.

"Вже третій рік поспіль в перші місяці року зростає попит на валюту, зокрема з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, і водночас знижуються її надходження, зокрема з боку аграріїв, які зазвичай протягом року забезпечують близько половини пропозиції валюти на міжбанку", - заявив він.

"Як наслідок, на початку кожного року тимчасово посилюється девальваційний тиску на курс гривні. Ці сезонні фактори є ключовою причиною посилення коливань курсу гривні на міжбанку і з початку січня цього року", - заявив заступник голови НБУ.

За його словами, сезонний спад ділової активності, переважно в аграрному секторі, спричиняє скорочення надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів, в той час як на ринку є підвищений попит на валюту з боку імпортерів.

У коментарі наголошується, що для пом’якшення впливу цих чинників Нацбанк продовжує зберігати присутність на міжбанку.

Так, з початку року НБУ здійснив продаж 53,5 млн доларів, щоб запобігти надмірним коливанням курсу гривні.

"Національний банк має достатньо ресурсів і для подальшого згладжування надмірних коливань у разі потреби – міжнародні резерви становили 18,8 млрд доларів на початок січня", - заспокоює заступник голови НБУ.

Разом з тим Національний банк підкреслює, що дія тимчасових факторів на початку року може бути нівельована протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних факторів, у тому числі зовнішньої цінової кон’юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було у 2017 році.

"Так, минулий рік Україна завершила з обмінним курсом на рівні, який приблизно дорівнював курсу на початок року, - курс гривні девальвував за минулий рік лише на 3% попри окремі періоди посилених коливань", - підсумував Чурій.

Нагадаємо, 12 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,54-28,56 гривні за долар.

Раніше банкіри розповіли, коли може початися зміцнення гривні.

Економічна правда