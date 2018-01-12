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Туристи залишають у Львові 600 мільйонів євро щорічно

П'ятниця, 12 січня 2018, 18:05

У 2017 році 2,6 мільйона туристів витратили у Львові 615 мільйонів євро.

Про це йдеться на сторінці Lviv Tourism Office у Facebook.

 

Надходження у місцевий бюджет від галузі туризму зросли на 81% і становили 128,25 млн грн.

 

В середньому 1 турист витрачає близько 75 євро на день. А загалом, минулоріч туристи привезли у місто 615 мільйонів євро.

Три найпопулярніші туристичні об'єкти - Оперний театр, Ратуша та Високий Замок.

 

Майже 40% всіх гостей міста зупиняються у готелях, ще 28% - орендують квартири, і лише 19% обирають собі хостел.

Економічна правда

туризм Львів
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