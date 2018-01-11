НБУ думає над впровадженням е-гривні, а не власної криптовалюти

Національний банк України продовжує розпочатий наприкінці 2016 року дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку в четвер.

"Національний банк уточнює, що мова йде про можливе введення електронної гривні, а не власної криптовалюти", - зазначили в НБУ.

На думку регулятора, е-гривня може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

"Зараз вивчення цієї можливості (впровадження е-гривні – Ред.) в рамках цього проекту триває", - повідомили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти.