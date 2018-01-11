У Мінфіні розповіли, на чому зосередяться в 2018 році

Міністерство фінансів планує у 2018 році створити Службу фінансових розслідувань, провести реформу держбанків та запровадити на законодавчому рівні середньострокове бюджетне планування .

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, серед своїх ТОП-завдань Мінфін називає системну зміну процесу бюджетування в Україні, фінансування медичної та освітньої реформ, реалізацію середньострокової Стратегії управління державним боргом та роботу над спрощенням умов ведення бізнесу та фінансову децентралізацію.

"Мінфін продовжить впровадження змін у роботі фіскальних та митних органів, а в податковій сфері плануємо вдосконалювати систему ризиків з ПДВ, впроваджувати податок на виведений капітал замість податку на прибуток та створити єдиний рахунок для сплати податків і зборів", - йдеться у повідомлені.

Іншим важливим пріоритетом на 2018 рік для Мінфіну є створення Служби фінансових розслідувань, що повинна стати єдиним органом для розслідування фінансових злочинів проти держави.

"Також на порядку денному 2018 року стоїть реформа державних банків, в рамках якої ми працюємо над розробкою оновленої Стратегії реформування державних банків, поступово змінюємо систему корпоративного управління в Ощадбанку та Укрексімбанку", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда