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Гривня на міжбанку продовжує знецінюватися

Четвер, 11 січня 2018, 12:15
 

11 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,34-28,36 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,44-28,46 гривні;

Євро - 33,97-33,99 гривні;

Російський рубль - 0,4988-0,4996 гривні.

Долар США стабільний у парі з євро в ході торгів у четвер.

Євро о 8:12 за київським часом 11 січня коштував 1,1950 долара у порівнянні з 1,1948 долара на закриття минулої сесії в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13 копійок, залишивши його на 11 січня на рівні 28,33 гривні.

Економічна правда

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