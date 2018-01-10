Олігарх Дерипаска судиться з Манафортом за 20 мільйонів доларів

Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт був притягнутий до відповідальності з боку компанії, пов'язаної з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дерипаска стверджує, що був обманутий Манафортом після інвестування 18,9 млн доларів в українське підприємство, яке надавало послуги кабельного телебачення.

У позові, поданому 10 січня в суд штату Нью-Йорк компанією Surf Horizon Ltd. Дерипаски, йдеться, що Манафорт і його колишній помічник Рік Гейтс використовували інвестиції як "свої особисті скарбнички", "переміщаючи кошти туди і назад" без будь-яких видимих ​​причин.

Нова судова справа частково стосується звинувачень США щодо Манафорта у справі відмивання грошей, висунутого 27 жовтня адвокатом Робертом Мюллером.

Раніше повідомлялося, що екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна.

Він пропонував протидіяти антиросійській опозиції у пострадянських країнах. Так, Манафорт заключив контракт з Дерипаскою на 10 мільйонів доларів щорічно, починаючи з 2006 року.

Раніше народний депутат України Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Навесні 2016 року НАБУ отримало в своє розпорядження "амбарну книгу" Партії регіонів - неофіційний реєстр витрат на політичні цілі з 2007 по 2012 рік, в тому числі підкуп депутатів, суддів, членів Центральної виборчої комісії і приватних телеканалів.

Серед масиву платежів сума в розмірі 12,7 мільйона доларів позначена як виплати особисто Полу Манафорту.