"Роснєфть" продала всі свої заправки в Україні

Нафтовидобувна компанія "Роснєфть" завершила продаж роздрібних збутових активів в Україні.

Про це свідчать дані звітності компанії, передає РБК.

З числа афілійованих осіб були виключені ряд підприємств, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, це "РН-КАРТ Україна", "ТНК-Індастріз Україна" (Київ), "Авіаційна паливна заправна компанія", "Глуско Рітейл та "АвтоНафта".

Раніше в число активів "Роснєфті" в Україні входила мережа зі 141 заправної станції, оператор оптових поставок нафтопродуктів компанія "ТНК-Індастріз Україна" і нафтопереробний завод ЛІНІК у Луганській області.

Директор ЛІНІК Іван Бойко також був виключений з числа афілійованих осіб.

Як уточнює "Інтерфакс" з посиланням на представника "Роснєфті", ці активи компанії були продані 20 грудня минулого року.

Нагадаємо, з 2016 року єдиним постачальником дизельного палива в Україні є компанія "Роснєфть", що працює через швейцарського трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки здійснюються виключно через нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".