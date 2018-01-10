За рік протеже Кононенка підняв ціну збагачення вугілля у півтора рази

ДП "Селидіввугілля" 28 грудня уклало дві угоди про послуги щодо збагачення вугілля на загальну суму 116 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

У 2018 році ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" і ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Україна" перероблять кожне по 400 тис т вугілля Г(Г1) 0-100 і ДГ 0-200 зольністю 40-50% по 145 гривень за тонну. Вугільний концентрат після збагачення повинен мати зольність не більше 28%.

Це новий рекорд для вуглезбагачення в Україні. У листопаді ДП "Лисичанськвугілля" замовило ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Мирноградська" (раніше – "Комсомольська") переробку по 99 гривень за тонну, що майже в півтора рази дешевше від теперішньої договірної ціни.

Саме ж "Селидіввугілля" у грудні 2016 року замовляло аналогічні послуги нинішнім підрядникам у півтора рази дешевше – по 95 гривень за тонну.

Обидві закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що ВП "Шахта "Україна" та ВП "Шахта "Котляревська" (раніше – "Росія") являють собою єдиний технологічний комплекс із відповідними збагачувальними фабриками. Існуючі конвеєрні лінії шахт дозволяють транспортувати рядове вугілля лише на ці фабрики, а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.

Чверть акцій фабрик "Україна" і "Росія" належить ТОВ "Укрдонінвест" Юлії Кропачевої та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачева. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Рештою акцій цих двох фабрик досі формально володіє ТОВ "ДРФЦ" з угрупування Олександра Януковича, яке належить вірґінському офшору "Сароне холдінгс лімітед" (кінцевий бенефіціар Зое Грегоріу з Кіпру). Воно також значиться власником 100% акцій ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Мирноградська", однак ЗМІ пишуть, що вона теж перейшла у володіння структур Кропачева.

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