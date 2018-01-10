Російська нафта за рік подорожчала на чверть

Середня за 2017 рік ціна на нафту марки Urals збільшилася на 26,6% в порівнянні з минулим роком і становила 53,03 долара за барель.

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, передає "Прайм".

У січні-грудні 2016 року середня ціна на Urals становила 41,9 долара за барель.

Середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2017 року склалася в розмірі 63,61 долара за барель, що в 1,22 рази вище, ніж в грудні 2016 року (52,08 долара за барель).

Як відомо, нафта марки Urals є основним товаром російського експорту.

Нагадаємо, у вівторок увечері нафта торгувалася біля максимуму майже за 3 роки.