Експорт українських товарів зріс на 6,7 мільярда доларів

За підсумками 10 місяців 2017 року експорт товарів становив 35,2 млрд доларів і збільшився на 6,7 млрд доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Як наголошується, збільшення обсягів експорту товарів відбулось за всіма товарними групами.

Найбільше зріс експорт: продукції АПК та харчової промисловості – на 2,7 млрд доларів (на 22,8%),

продукції металургійного комплексу – на 1,2 доларів (на 17,3%), мінеральних продуктів – на 1,2 млрд доларів (на 52,8%), продукції машинобудування – на 481,7 млн доларів (на 13,6%), різних промислових товарів – на 252,6 млн доларів (на 28,8%).

Протягом десяти місяців 2017 року зросли поставки українських товарів до Австралії та Океанії – на 288,1%; Америки – на 62,0%; Європи – на 30,6%; СНД – на 15,8%; Азії – на 12,8%; Африки – на 8,6%.

Серед основних торговельних партнерів України в експорті товарів у січні-жовтні 2017 року – країни Європейського Союзу з питомою вагою 40,2% у загальному обсязі експорту товарів, Росія – 9,3%, Туреччина – 5,7%, Індія - 5,2%, Китай - 4,6%, Єгипет - 4,3%, Білорусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Іран - 1,4%.

ЄС – найбільший торговельний партнер України. Основними торговельними партнерами України також залишаються Китай, Туреччина та США.

Економічна правда