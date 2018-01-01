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З 1 січня в Україні запроваджується монетизація субсидій

Понеділок, 1 січня 2018, 11:08

Монетизація субсидій в Україні запроваджується з 1 січня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який передбачатиме три етапи.

Перший етап передбачатиме монетизацію розрахунків за субсидіями на рівні підприємств – постачальників послуг.

На другому етапі – підготовка системи до проведення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів і їх верифікація тощо).

На третьому етапі – монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

Наразі урядом прийнято рішення про запровадження першого етапу, який запроваджує з 1 січня 2018 року монетизацію субсидій на рівні надавачів послуг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Міністерство фінансів завершило розробку проекту урядової постанови, який вводить монетизацію субсидій на рівні теплокомуненерго.

Економічна правда

субсидії Кабмін
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