З 1 січня в Україні запроваджується монетизація субсидій
Монетизація субсидій в Україні запроваджується з 1 січня 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Міністерство фінансів розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який передбачатиме три етапи.
Перший етап передбачатиме монетизацію розрахунків за субсидіями на рівні підприємств – постачальників послуг.
На другому етапі – підготовка системи до проведення монетизації субсидій на рівні домогосподарств (створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних субсидіантів і їх верифікація тощо).
На третьому етапі – монетизація субсидій на рівні домогосподарств.
Наразі урядом прийнято рішення про запровадження першого етапу, який запроваджує з 1 січня 2018 року монетизацію субсидій на рівні надавачів послуг", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні Міністерство фінансів завершило розробку проекту урядової постанови, який вводить монетизацію субсидій на рівні теплокомуненерго.
Економічна правда