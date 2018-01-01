У Держстаті кажуть, що заощадження українців зростають

У III кварталі 2017 року прибутки населення становили 642,1 млрд гривень, витрати - 639,1 млрд гривень, заощадження українців зросли на 3 млрд гривень, що менше в 7,7 рази порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної служби статистики.

Як повідомляє Держстат, у III кварталі номінальні прибутки населення виросли на 20,2%. Дохід, що може бути використаний на придбання товарів і оплату послуг, зріс на 16,4%.

Згідно з повідомленням, реальні прибутки населення визначені з урахуванням цінового чинника, в III кварталі 2017 року збільшилися на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.



Дохід, з розрахунку на одну людину в III кварталі поточного року, становив 11,66 тис. грн, що на 1,685 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Витрати населення в III кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 25,1%.

Як повідомлялося, в II кварталі 2017 року прибутки населення становили 559,9 млрд грн, витрати - 587,5 млрд грн, заощадження українців в II кв.-2017 скоротилися на 27,6 млрд грн..