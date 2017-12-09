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Гройсман пропонує Європі перетворити українські ПСГ в газовий хаб

Субота, 9 грудня 2017, 15:18

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує перетворити українські підземні сховища газу на східноєвропейський газовий хаб.

Про це він сказав під час переговорів з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Марошем Шефчовічем.

"Останні роки наша взаємодія набула нового змісту, і сьогодні цей напрямок переговорів є одним з провідних. Нам є що запропонувати європейським партнерам, є що обговорити", - сказав прем’єр.

"На порядку денному - співфінансування Фонду енергоефективності, об’єднання енергосистем, модернізація української ГТС, подальше реформування "Нафтогазу" та опрацювання нашої ідеї перетворення мережі українських ПХГ у східноєвропейський газовий хаб", - додав Гройсман.

Економічна правда

Гройсман газ
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