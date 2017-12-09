Tesla створює пристрій штучного інтелекту для безпілотних авто

Голова і засновник американської компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія працює над створенням спеціальних пристроїв штучного інтелекту - замовних інтегральних схем - для безпілотних авто.

Про це Маск заявив на конференції NIPS 2017 у Каліфорнії, передає "Прайм".

"Хочу прояснити, що Tesla серйозно ставиться до штучного інтелекту, як в області програмного забезпечення, так і в області апаратів і пристроїв. Ми розробляємо замовні інтегральні схеми штучного інтелекту", - сказав Маск.

Бізнесмен і винахідник пояснив, що один з провідних інженерів Tesla Джим Келлер вже почав роботу над створенням таких схем.

"Джим розробляє спеціальні пристрої штучного інтелекту, які, на нашу думку, будуть кращими в світі", - підсумував він.