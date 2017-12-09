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Гройсман: Україна та ЄС збільшили обсяги торгівлі на 30%

Субота, 9 грудня 2017, 13:18

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна і Європейський союз збільшили обсяги двосторонньої торгівлі на 29%.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з головою європейської дипломатії Федерікою Могеріні, передає прес-служба уряду.

"У нас відбулися інтенсивні переговори. Ми довели що працюючи разом, ми можемо досягнути значних позитивних, конкретних результатів, які впливають на щоденне життя людей", - сказала Могеріні.

Вона відзначила, що план змін, які наразі впроваджує Україна, - несе фундаментальні перетворення, і в їх основі має бути ефективна антикорупційна політика.

"У нас справді насичений порядок денний, - зазначив Гройсман. - Наша економічна співпраця набирає обертів".

"Маємо 29% зростання двосторонньої торгівлі. Ми окреслили подальшу співпрацю в наступні роки, кроки продовження реформ, які в тому числі дадуть нашим громадянам відчути зміни на краще", - додав він.

Гройсман ЄС
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Економічна правда
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