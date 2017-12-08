Законопроект "Купуй українське" ще не ускладнив відносини України та ЄС - віце-прем’єр

В Уряді стверджують, що наразі не настав час для обговорення в форматі Ради асоціації проблем, які з’являться в разі ухвалення скандального законопроекту "Купуй українське".

Про це заявила журналістам в Брюсселі віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що даний проект хоча й порушує норми Угоди про асоціацію, але ще не став частиною українського законодавства.

"Оскільки цей законопроект ухвалений в першому читанні, і він ще не став законом на даний момент, то я думаю, що передчасно піднімати це питання на Раді асоціації", - пояснила віце-прем’єр.

Нагадаємо, раніше українські експерти закликали не ухвалювати законопроект "Купуй українське, плати українцям", який може порушити договори з ЄС та стати загрозою діловому клімату.

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Європейська правда