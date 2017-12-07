Fitch: наступного року українські банки стануть прибутковими

Банківський сектор України повернеться до прибутковості в 2018 році.

Такий прогноз представлений в прес-релізі міжнародного рейтингового агентства Fitch, пише Liga.net.

У той же час, великі витрати на фінансування та на знецінення (активів) разом зі слабким зростанням кредитування будуть продовжувати стримувати позитивні тенденції, зазначає Fitch.

"У 2018 році рентабельність повинна покращитися через зниження витрат на фінансування та підвищення рівня ВВП", - вважають аналітики агентства.

Зростання кредитного портфеля в наступному році, швидше за все, буде лише в декількох сегментах. За підрахунками експертів, зараз в українських банків близько 113 млрд грн (4,3 млрд доларів) прострочених кредитів.

Це приблизно дорівнює нормативному капіталу сектора, що означає, що банкам може знадобитися подальша підтримка капіталу, кажуть в Fitch.

Нагадаємо, українські банки за результатами 9 місяців 2017 року отримали 1,4 млрд грн чистого прибутку, тоді як за результатами першого півріччя банківська система все ще працювала зі збитками у 1,8 млрд грн.