"Нафтогаз" знайшов ще двох потенційних європейських партнерів для управління ГТС

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" підписав меморандум з голландською компанією Gasunie і французькою GRTgaz про співпрацю у сфері використання потужностей української газотранспортної системи.

Про це на конференції про розвиток товарного біржового ринку повідомив головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко, передає УНІАН.

"Роботу з потенційними партнерами з управління ГТС вже активізовано. Ми підписали меморандум з двома провідними європейськими операторами: з голландською Gasunie і французькою GRTgaz", - сказав він.

За його словами, голландська Gasunie вважається однією з кращих європейських компаній з точки зору організації своєї роботи, а також з її участю було створено найбільш ліквідний ринок газу в Європі.

"Виходить, що ми вже ведемо розмову не з двома компаніями - Snam і Eustream, а тепер ще й з Gasunie і GRTgaz. Плюс ми найняли інвестиційний банк Rothschild, який активно працює над структуруванням самого процесу пошуку і залучення міжнародного партнера", - додав він.

Також Вітренко пояснив завдання, яке поставлено перед інвестиційним банком Rothschild.

"У майбутньому буде проведено конкурс (щодо вибору європейського партнера, якого буде залучено до управління українською ГТС – Ред.). Умови конкурсу мають бути узгоджені з Кабміном. Остаточне рішення приймає парламент. Наша робота - це просто найняти інвестиційного банкіра. Банкіри безпосередньо працюють з нами і урядом, найближчим часом вони почнуть працювати з парламентом. Вони, як незалежна інституція, мають забезпечити прозорість цього процесу, в тому числі усунути всі спекуляції з приводу конфлікту між "Нафтогазом" і урядом", - сказав топ-менеджер "Нафтогазу".

Нагадаємо, для продовження транзиту газу на умовах стандартного довгострокового контракту Україна має підписати контракт з російським "Газпромом" і знайти партнера, який буде в цьому зацікавлений.