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Генпрокуратура провела виїмку документів в головному офісі Приватбанку

Четвер, 7 грудня 2017, 16:30

Співробітники Генеральної прокуратури України провели слідчі дії в головному офісі Приватбанку в Дніпрі.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на прес-секретаря банку Олега Сергу.

"Нічого серйозного не відбувалося, обшуків і вилучень документів фактично не було. Слідчі дії Генпрокуратури по кредитах, виданих в минулі роки. Зайняло близько півгодини, роботі співробітників банку не заважали", - розповів він.

Нагадаємо, нещодавно обшуки проводили в "Київавтодорі".

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