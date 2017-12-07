Генпрокуратура провела виїмку документів в головному офісі Приватбанку
Четвер, 7 грудня 2017, 16:30
Співробітники Генеральної прокуратури України провели слідчі дії в головному офісі Приватбанку в Дніпрі.
Про це повідомляє Liga.net із посиланням на прес-секретаря банку Олега Сергу.
"Нічого серйозного не відбувалося, обшуків і вилучень документів фактично не було. Слідчі дії Генпрокуратури по кредитах, виданих в минулі роки. Зайняло близько півгодини, роботі співробітників банку не заважали", - розповів він.
Нагадаємо, нещодавно обшуки проводили в "Київавтодорі".
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