"Белавіа" відкриє новий рейс в Україну

Білоруський національний авіаперевізник "Белавіа" зацікавлений у відкритті рейсу Мінськ-Запоріжжя в 2018 році.

Про це повідомив заступник гендиректора авіакомпанії Ігор Чергінець в інтерв'ю порталу ЦТС.

"Мотор Січ" виконує регулярний рейс в рамках кодшерінгової угоди з нами. Але ми все одно розглядаємо Запоріжжя, щоб почати польоти туди в 2018 році. Там невелика відстань до Дніпра - в районі 80 кілометрів", - сказав Чергінець.

Він додав, що раніше авіакомпанія хотіла відкрити рейс в Дніпро, але її не пустили.

"Єдине, куди ми хотіли полетіти і нас не пустили - це Дніпро. Ми два рази заявлялися. Спочатку нам відмовили влітку 2016 року, на підставі того, що на злітно-посадковій смузі аеропорту проводяться якісь реконструкції, технічні труднощі - ми це розуміємо", - зазначив заступник гендиректора "Белавіа".

"А цієї осені на нашу повторну заявку ми отримали просто відмову. Хоча, це певні порушення міжурядової угоди між нашими країнами, яка теж досить ліберальна. Дивно - гроші їм не потрібні", - додав він.

Нагадаємо, в минулому році "Белавіа" почала літати до Львова.