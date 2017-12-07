Рада переглянула Бюджетний кодекс

Верховна Рада підтримала в цілому законопроект №7116 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

За документ проголосувало 265 парламентарів.

Серед внесених поправок до другого читання ряд змін в порядок фінансування закладів освіти і медицини.

Законопроект пропонує надати місцевим бюджетам додаткову дотацію на видатки по утриманню установ освіти та охорони здоров'я.

Також передбачається вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та усунення диспропорцій, які виникають в процесі об'єднання територіальних громад.

Для цього законопроектом передбачена зміна відсотка вилучення коштів з місцевих бюджетів, що передаються до держбюджету у вигляді реверсивної дотації, з 50 до 80%.

Крім того, передбачено продовження практики надання стабілізаційної дотації з держбюджету місцевим бюджетам (до завершення процесу об'єднання територіальних громад).

Фінансове забезпечення освіти законом планується ввести розподіл загального обсягу витрат на вищу освіту на основі формули, яка буде враховувати критерії: кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями і спеціальностями, коригувальні коефіцієнти, що застосовуються до кількості здобувачів вищої освіти для груп спеціальностей.

Також планується перегляд загальних підходів до розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами і визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу освітньої субвенції.

Починаючи з 2018 року місцевим бюджетам передають витрати на надання пільг на оплату послуг ЖКГ.

Також розширюються можливості зарахування в спецфонд місцевих бюджетів надходжень у рамках програм допомоги від урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Передбачається продовжити на 2018-2019 роки дії норми про зарахування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні палива до бюджетів місцевого самоврядування.

"Зазначена норма врахована в показниках Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету міністрів України, та спрямованих на здійснення компенсації втрат місцевих бюджетів від скасування з 1 січня 2017 акцизного податку з роздрібних продажів палива", - зазначено в пояснювальній записці.

Економічна правда