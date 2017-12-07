Поліція підозрює співробітників НБУ в "змові" з третиною банків

Національна поліція підозрює службових осіб Національного банку в зловживанні владою або службовим становищем під час докапіталізації 37 банків.

Про це повідомляє FinClub.

За це їм загрожує до шести років позбавлення волі в рамках ч. 2 ст. 364 КК. Зараз Нацполіція шукає потенційних порушників одразу в трьох департаментах НБУ.

"В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2016-2017 роках службові особи департаменту інспекційних перевірок, департаменту банківського нагляду і департаменту ліцензування НБУ, діючи умисно та узгоджено між собою, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи, всупереч інтересам служби, своїм службовим становищем, не виконували власні службові обов'язки з перевірки походження коштів, які спрямовуються на капіталізацію банків. Вони достовірно знали про невідповідність їх походження зазначеного в наданих документах", - йдеться в ухвалі суду.

Шевченківський районний суд Києва 17 листопада санкціонував вилучення поліцією з Нацбанку масиву даних, які стосуються 37 банків.

Поліція звинувачує НБУ в корисливій бездіяльності, але зі списку 37-ти на ринку немає вже шести банків: три банки були визнані неплатоспроможними і передані під управління ФГВФО, а ще стільки ж - вирішили відмовитися від ліцензії. З решти 31 банку всього троє досі не завершили докапіталізацію до 200 млн гривень.