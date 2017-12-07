МВФ закликає владу захистити НАБУ та САП

Міжнародний валютний фонд закликає владу захистити Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, щоб не відмотати прогрес у протидії корупції назад.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

"Ми глибоко занепокоєні нещодавніми подіями в Україні, які здатні відмотати назад прогрес, досягнутий раніше у створенні незалежних інституцій з протидії корупції високого рівня, у тому числі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", - заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

За її словами, боротьба з корупцією є засадничою вимогою українського суспільства, є вирішальним фактором у досягненні сильного економічного зростання, плодами якого користуватимуться всі, і є частиною урядових зобов’язань у програмі співпраці з МВФ.

"Ми закликаємо українську владу та парламент стояти на сторожі незалежності НАБУ та САП", - зазначила Лагард.

"Ми також закликаємо владу невідкладно пришвидшити розгляд законодавства, яке уможливить практичну діяльність незалежного антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Веніціанської комісії Ради Європи, що є ключовим у питанні достовірного доведення вини у справах корупції високого рівня", - додала вона.

Раніше НБУ виступив за початок нової програми МВФ для України з 2019 року. У НБУ розраховують, що в 2018 році Україна зможе залучити ще 3,5 мільярда доларів від МВФ.

У МВФ уже заявляли, що для продовження співробітництва Україна має прийняти закон про приватизацію, створити антикорупційний суд, урегулювати питання із цінами на газ і провести земельну реформу.