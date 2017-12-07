Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнюється

Четвер, 7 грудня 2017, 09:00

Офіційний курс гривні до долара підвищився на 5 копійок, Національний банк встановив його на 7 грудня на рівні 27,10 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,03 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6004 гривні.

Нагадаємо, 6 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,10-27,12 гривні за долар.

Економічна правда

курс валют
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня слабшає на 16 копійок 5 грудня 2017, 09:15
Офіційний курс: гривня стрімко знижується 30 листопада 2017, 09:40
Дмитро Сологуб: Ніхто ж не виходить на вулицю тільки в штанях, тому що йому так подобається 23 листопада 2017, 14:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті