У ДФС анонсували зміни, які унеможливлять блокування тендерів

В. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан анонсував зміни до тендерного законодавства, які покликані унеможливити зловживання на процесах закупівель через зупинку тендерів.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Запропоновано розробку механізму, за яким суб'єкти господарювання, навіть оскаржуючи тендерні процедури до Антимонопольного комітету, не будуть зупиняти сам тендер", - сказав Продан.

За його словами, це питання на сьогодні є надзвичайно актуальним.

"Суб'єкти господарювання, користуючись своїм правом оскарження тендерних процедур до Антимонопольного комітету та зловживаючи ним, фактично зупиняють будь-які тендерні закупівлі. Наразі ми з цим явищем намагаємось боротися, зокрема, у нас є сьогодні і провадження в суді, де ми доводимо свою правоту. Але оскарження тендерних процедур є системним, воно торкнулося фактично всіх сфер економіки", - зазначив Продан.

Як повідомлялося, влітку прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював звернення до правоохоронних органів, НАБУ та Генеральної прокуратури з метою проведення розслідування випадків безпідставного блокування державних тендерів.

"Існують фірми – організовані, в яких нічого немає, окрім печатки. Вони мають підтримку в різних органах влади, і вони заявляються на всі тендери, а потім через скарги блокують усі тендери, вимагають кошти. Ця інформація має бути в першу чергу розглянута правоохоронними органами. Це корупційна схема. Про це говорять на місцях, в міністерствах. І вони (підставні фірми) намагаються скомпрометувати публічність тендерних процедур", – підкреслив Гройсман.

Прем'єр також дав доручення Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити зміни до тендерного законодавства, які забезпечать прозорість тендерних процедур і унеможливлять зловживання.

Нагадаємо, Гройсман жорстко розкритикував і пригрозив звільненням керівництву Антимонопольного комітету за саботаж ініціатив Кабміну в сфері держзакупівель.

Економічна правда