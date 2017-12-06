"Укрзалізниця" скасує десять поїздів

Згідно з новим графіком руху поїздів на 2017/2018 рік "Укрзалізниця" зніме 10 маршрутів прямування поїздів по Україні.

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "Слово і діло".

"За існуючими напрямками ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі поїзди, які не користувалися популярністю. Замість скасованих потягів ми пропонуємо альтернативний варіант проїзду пасажирів", - сказав він.

Згідно з презентацією, з призначенням нових маршрутів "Укрзалізниця" змушена скасувати такі поїзди:

№ 767/768 Київ - Луцьк (альтернативний поїзд № 98/97 Київ - Ковель);

№ 757/758 Київ - Могилів-Подільський (альтернативний поїзд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинів);

№ 327/328 Суми - Зернове (пасажири можуть користуватися поїздами з пересадкою на станції Конотоп);

№ 686/685 Одеса - Ізмаїл (альтернативний поїзд № 146/145 Київ - Ізмаїл);

№ 409/410 Харків - Лисичанськ (альтернативні поїзда №609/610 Харків - Лисичанськ, № 46/45 Ужгород - Лисичанськ);

№ 221/222 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський річний (альтернативний маршрут № 248/247 Одеса - Київ, Житомир);

№ 127/128 Харків - Бахмут (альтернативний поїзд № 96/95 Маріуполь - Бахмут);

№ 793/794 Харків - Їм. Т. Шевченка (альтернативний поїзд № 127/128 Харків - Ковель);

№ 90/89 Жмеринка - Москва (встановлюється курсування причіпних вагонів Жмеринка - Москва в складі поїзда № 56/55 Хмельницький - Москва).

Нагадаємо, 10 грудня починає діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу, який передбачає запуск нових поїздів та подовження частини старих маршрутів.