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У ГПУ розповіли про прогрес у справі "вишок Бойка"

Вівторок, 5 грудня 2017, 20:06

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував подання про зняття депутатської недоторканності в зв'язку з провадженням щодо так званих "вишок Бойка".

Про це Луценко заявив в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, пише Liga.net.

Так, відповідаючи на питання депутата від Опозиційного блоку Юрія Бойка, Луценко сказав: "Я не буду відповідати на другу частину вашого запитання, так як у нас конфлікт інтересів. Слідство у так званих "вишках Бойка" доходить до пред'явлення матеріалів на зняття депутатської недоторканності".

Нагадаємо, в 2011 році держпідприємство Чорноморнафтогаз придбало дві глибоководні бурові платформи по 400 млн доларів кожна. Угоди були оформлені через посередників, що дало привід запідозрити корупцію.

У 2013 році норвезька фірма Ferncliff повідомила, що в 2012 році продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо Нафтогазу за 220 млн доларів, тоді як в Нафтогазі заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за 400 млн доларів.

Бойко обіймав посаду міністра енергетики в 2011 році і по його прізвищу бурові платформи охрестили "вишками Бойка". Крім того, є непрямі ознаки, що Бойко має відношення до цієї корупційної угоди.

У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова. У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

У січні український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

У травні цього року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель так званих "вишок Бойка".

ГПУ Бойко
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