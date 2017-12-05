Квитки на всі міжнародні поїзди почнуть продавати онлайн - УЗ

"Укрзалізниця" планує за півтора місяці впровадити можливість покупки квитків онлайн на всі міжнародні поїзди.

Про це повідомив на прес-конференції в Києві в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов, передає ЦТС.

"Ми плануємо протягом місяця-півтора перевести всі міжнародні сполучення на онлайн-продаж. Тут нюанс в тому, що продаємо не тільки ми, а й інші залізниці, тому нам потрібно вирішити деякі формальності", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, під час запуску першого за довгий час міжнародного поїзда Київ-Перемишль квитки на нього не можна було купити в інтернеті кілька місяців.

Коли пізніше відкривалися інші маршрути в Перемишль, то онлайн-продаж підключали відразу.

Днями УЗ оголосила ціни зі знижкою на потяги в 10 міст Європи.

Квитки можна придбати на потяги і безпересадочні вагони до Варшави, Відня, Будапешта, Вроцлав, Перемишль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест і Сучави.

Вартість проїзду в країни ЄС буде розраховуватися з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка.