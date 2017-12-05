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Банки задекларували понад 2 мільярди гривень прибутків

Вівторок, 5 грудня 2017, 16:40 — Олександр Колесніченко

Прибуток банківської системи за 10 місяців становив 2,15 мільярда гривень, тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований збиток у 12,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних НБУ.

Доходи банків у січні-жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 4,7% (до 146,2 млрд грн) на фоні зменшення кількості учасників ринку до 88 зі 100 на 1 січня 2016 року та зниження процентних доходів банків на 11,5% (до 101,8 млрд грн), тоді як комісійні доходи зросли на 22,9% (до 32 млрд грн).

Видатки банківської системи за 10 місяців становили 114 млрд грн (-13,2%), у т.ч. процентні витрати зменшилися до 59,6 млрд грн (-22,4%), а відрахування до резерву до 28,5 млрд грн (-28,1%).

За даними НБУ, за підсумками трьох кварталів серед 88 банків, які працювали на ринку на 1 жовтня 2017 року, збитки зафіксували 17 фінустанов, а прибутки відповідно 71 банк.

Держбанки задекларували прибуток 555,6 млн грн; банки з іноземним капіталом – збиток 26,1 млн грн; банки з українським приватним капіталом – прибуток 875,4 млн грн.

Найбільші збитки – в Промінвестбанку (4,92 млрд грн), Приватбанку (1,6 млрд грн), Укрсоцбанку (1,56 млрд грн), ВТБ Банку (1,45 млрд грн), "Кредит Дніпро" (489,1 млн грн).

Найбільші прибутки – в Райффайзен Банку Аваль (4 млрд грн), Укрексімбанку (1,47 млрд грн), Укрсиббанку (856,3 млн грн), Креді Агріколь Банку (852,8 млн грн), ПУМБ (764,2 млн грн).

Процентні витрати перевищили процентні доходи лише в двох банках – БМ Банку (на 21,1 млн грн) і ВТБ Банку (на 1,54 млн грн), які входять в групу ВТБ.

Найбільші відрахування до резервів були в Приватбанку (-8 млрд грн), Промінвестбанку (-5,14 млрд грн), Сбербанку (-1,8 млрд грн), Альфа-Банку (-1,6 млрд грн), ВТБ Банку (-1,5 млрд грн).

Райффайзен Банк Аваль задекларував 1,22 млрд грн доходу від розформування резервів.

Найбільші витрати на рекламу та маркетинг були в Альфа-Банку (58,5 млн грн), Ощадбанку (26,6 млн грн), Приватбанку (25,1 млн грн), ПУМБ (25 млн грн), ОТП Банку (21,9 млн грн).

Олександр Колесніченко, ЕП

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