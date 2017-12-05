Гектар землі після скасування мораторію може коштувати 60 тисяч - МінАПК

Ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні в разі скасування мораторію на її продаж може становити 50-60 тисяч гривень.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк в ефірі телеканалу ICTV.

"Тіньовий ринок землі буде існувати, поки буде діяти мораторій на її продаж. Якби ринок запустився, ціна одного га коливалася б від 50 до 60 тис. грн", - повідомив Мартинюк.

За його словами, мораторій на продаж сільгоспземель буде діяти до тих пір, поки не буде проголосований закон про обіг земель сільгосппризначення.

"Та епопея, яку ми бачимо сьогодні з продовженням мораторію, - це ніщо інше, як голий піар для того, щоб сподобатися людям і сказати, що їх захистили", - додав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він уточнив, що виступає проти продажу землі агрохолдингам та іноземцям.

"Можливо допустити оборот землі між фермерами-українцями - фізичними особами в тих обсягах, які необхідні для створення сільськогосподарського підприємства", - зазначив прем'єр.

Мартинюк додав, що до земельного кадастру внесено 70% всіх ділянок, Держгеокадастр повністю забезпечує процес передачі ділянок в оренду.

Як повідомлялося, в Україні з 2002 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Парламент кілька разів продовжував його дію.

Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Економічна правда