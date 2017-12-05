Данилюк заявляє про тиск у розслідуванні діяльності "Центру Бендукідзе"

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про політичний тиск з боку правоохоронних органів у зв'язку з розслідуванням прокуратурою діяльності організації "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Те, що відбувається з Центром Бендукідзе, - це прямий політичний тиск на мене, на мою команду, на близьких до мене людей", - повідомив глава Мінфіну.

За його словами, тиск чинять правоохоронні органи як реакцію на припинення Мінфіном схем із податком на додану вартість.

"Те ж саме відбувається з ДФС. СБУ кожен день перебуває в ДФС. У мене запитання: що вони там роблять?", - зазначив Данилюк.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі отримати доступ до документів "Центру Бендукідзе".

Вивченню підлягають виписки з рахунків організації, починаючи з дати заснування і до 27 жовтня 2017 року, її реєстраційні дані, копії паспортів засновників і посадових осіб, інші документи.

БФ "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе" заснований влітку 2015 року нинішнім міністром фінансів Данилюком спільно з екс-главою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі, екс-головним редактором журналу "Форбс" Володимиром Федоріним і віце-президентом Київської школи економіки Юлією Тичківською.

Як повідомлялося, 18 серпня Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити в Національному агентстві із запобігання корупції декларації Данилюка за 2015-2016 роки.

На початку вересня стало відомо, що Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про можливе ухиляння від сплати податків Данилюком.

Незважаючи на це, на початку листопада ДФС відновила податкову перевірку Данилюка.

Економічна правда