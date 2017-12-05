Національний банк вдосконалив правила зберігання та розкриття банківської таємниці

Національний банк оновив діючі норми правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, врегулював питання розкриття банками в електронному вигляді інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідні зміни затверджені постановою правління Нацбанку №124 від 4 грудня 2017 року "Про затвердження змін до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці", повідомляється на сайті регулятора.

НБУ оновив посилання на законодавчі акти України, на виконання яких прийняті правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, удосконалив порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, в електронному вигляді.

Нацбанк також врегулював особливості надання банками інформації, яка містить банківську таємницю, Національному антикорупційному бюро України та приватним виконавцям.

Крім того НБУ а також врегулював використання печаток в зв'язку зі вступом в силу закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями".

"Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, і в тому випадку, якщо до належним чином оформленим вимогу відповідного державного органу додається перелік найменувань конкретних юридичних осіб та / або прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності разом з ідентифікаційними кодами юридичних осіб згідно єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційних номерів облікових карток платників податків або серій і номерів паспортів ", - йдеться в постанові.

Зміни вступають в силу з 1 січня 2018 року.