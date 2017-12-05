General Electric заходить в Україну

Укрзалізниця і американська компанія General Electric Transportation досягли згоди по ключовим умовам довгострокового партнерства.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова офісу Національної інвестиційної ради при президенті України Юлія Ковалів.

"Партнерство між компаніями передбачатиме постачання та локалізацію виробництва локомотивів моделі GE Evolution в Україні, модернізацію діючого флоту локомотивів та інвестиції в сервіс на обслуговування в Україні", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що прихід в Україну однієї з найбільших американських компаній стане потужним сигналом для інших іноземних інвесторів.

Інформацію на своїй сторінці також підтвердив голова ПАТ "Укрзалізниця". Він зазначив, що УЗ отримає 30 нових локомотивів General Electric.

Домовленість про стратегічне партнерство має бути підписана вже до кінця вже цього року. Реалізація програми розрахована на 7 років.

Як повідомлялося, на початку серпня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric підписали лист про наміри спільно займатися модернізацією існуючого в Україні парку дизельних локомотивів та будівництвом нових.

У підписаному документі йдеться також про сервісне обслуговування тепловозів.

Економічна правда