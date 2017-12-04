МАУ запускає рейси до Кракова перед Новим роком

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з 26 грудня починає виконувати рейси за маршрутом Київ-Краків.

Така інформація міститься в системі бронювання МАУ, передає avianews.com.

До 7 січня рейси будуть виконуватися 6 разів на тиждень, а після цього - щодня.

У самій авіакомпанії медіа-порталу підтвердили, що новий рейс до Польщі дійсно буде запущений.

Польоти з Борисполя до Кракова будуть виконуватися літаками Embraer 145.

Стартувати з Борисполя рейси будуть о 20:40, приліт до Кракова - о 21:25. Вильоти з Кракова заплановані на 5:30, прибуття до Києва - 8:10.

Нещодавно МАУ отримала дозволи на регулярні польоти в чотири регіональні аеропорти Польщі: Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав.

Відповідне рішення прийняла 30 листопада Комісія Державіаслужби з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній.

Раніше президент МАУ Юрій Мірошников заявляв, що регіональна польська програма покликана збільшити транзитний пасажиропотік української авіакомпанії.

Зараз авіакомпанія Wizz Air літає з аеропорту Київ (Жуляни) в Катовіце, цей аеропорт знаходиться за 80 км від Кракова.

Нещодавно компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Економічна правда