Міністр оборони відмовився усувати фігуранта корупційної справи

Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак відмовився на час розслідування усувати свого заступника Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про корупційну схему в Міноборони.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зокрема, в САП повідомили, що, незважаючи на заяви Полторака про необхідність об'єктивного розслідування справи про корупційну схему в Міноборони, а також про розгляд необхідності відсторонення Павловського на час розслідування, він відмовився його відстороняти.

"...відсторонення заступника міністра оборони України від займаної посади може негативно вплинути на координацію діяльності структурних підрозділів міністерства, які реалізують повноваження Міністерства оборони України, зокрема, у сфері військово-технічної політики, спрямованої на розвиток озброєння і військової техніки", - йдеться в листі Полторака.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті держбюджету при закупівлі пального.

12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють компанію "Трейд коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,3 млрд грн.

Економічна правда