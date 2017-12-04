"Укрзалізниця" отримає локомотиви General Electric не раніше вересня 2018 року

Кабінет міністрів до кінця року підпише угоду про стратегічне партнерство з реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу ПАТ "Укрзалізниця".

Відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі керівництва компанії з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, передає прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, активна фаза переговорів з цього проекту тривала протягом трьох останніх місяців і проводилася керівництвом УЗ за підтримки Офісу залучення інвестицій UkraineInvest.

"Сторони погодилися, що в рамках виконання всіх домовленостей локалізація (використання українських потужностей) зросте до 40%. Крім того, досягнуто домовленості, що продукція українського виробництва, створена на основі технологій і з дотриманням стандартів GE, буде використана в інших проектах GE Transportation в інших країнах", - наголошується в повідомленні.

Виконання першої фази проекту передбачає поставку "Укрзалізниці" у вересні наступного року 30 локомотивів, які будуть містити українські запчастини та обслуговуватися в Україні.

"Це дозволить "Укрзалізниці" гарантувати вирішення питання дефіциту тяги вже до наступного пікового навантаження", - зазначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Як повідомляють в прес-службі Кабміну, зі свого боку GE Transportation підтвердила готовність протягом всього проекту поставляти в Україну технології, проводити навчання фахівців, а також опрацювати можливості доступу до кредитних ресурсів.

Нагадаємо, 1 грудня відбулась зустріч президента і прем’єра з бізнесом, на якій було порушене питання дефіциту вантажних вагонів "Укрзалізниці". Воно прозвучало одразу від кількох представників бізнесу.

Порошенко, в свою чергу, про вантажні вагони нічого не сказав, але зазначив, що близько 300 локомотивів General Electric Transportation мають надійти до "Укрзалізниці".

"Тут матиме місце державне кредитування. У нас є державні банки, які готові спільно з Ексімбанком США взяти участі в цьому", - сказав він.

Відповідь представників бізнесу була категоричною.

"Ми, звісно, раді, що проблема з Укрзалізницею є пріоритетною, але поки оці фантастичні локомотиви General Electric надійдуть в Україну – пройде певний час. Ми на межі зупинки. Певні зони України по десять днів не бачать вагонів взагалі. Вантажі стоять в портах. Ми дуже багато втрачаємо", - прокоментувала генеральний директор ADM Трейдінг Україна Ірина Присяжнюк.

Як повідомлялося, на початку серпня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric підписали лист про наміри спільно займатися модернізацією існуючого в Україні парку дизельних локомотивів та будівництвом нових.

У підписаному документі йдеться також про сервісне обслуговування тепловозів.

Економічна правда