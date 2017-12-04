З Єдиного реєстру підприємств видаляють ОСББ

З Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було видалено 15 ОСББ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

В більшості випадків підставою для видалення з Єдиного реєстру є судове рішення, а основний аргументом позивачів, які вимагають видалення компанії, - порушення процедури установчих зборів.

Для прикладу, в червні 2017 року в суд звернувся кооператив "Мандриківська 127" з вимогою визнати недійсним рішення установчих зборів та скасувати державну реєстрацію ОСББ "Дніпровська зірка".

Основним аргументом позивача було те, що в установчих зборах не було дотримано правильної процедури, а саме - недостатня кількість мешканців взяла участь у голосуванні.

"Якщо будинок, як фінансовий потік цікавий забудовнику, обслуговуючій організації, іншим суб’єктам, або є певні приміщення, які б хотілося захопити - це може бути причиною для судових позовів про скасування державної реєстрації ОСББ", - коментує Наталія Гнатуш, адвокат, що займається юридичною підтримкою ОСББ.

"В основному в позовах апелюють до порушення процедури повідомлення співвласників – не повідомили під підпис, не направили поштове повідомлення.Обґрунтованість позовів – це інше питання", - додала вона.

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Економічна правда