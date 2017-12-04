Українці стали більше дивитися відео і менше сидіти в соцмережах

З липня 2016 по липень 2017 року в Україні збільшилося споживання відео-трафіку, а споживання соціальних мереж незначно скоротилося.

Про це зазначається в дослідженні компанії Ericsson, пише Liga.net.

Згідно з ним, вирішальним фактором для вибору мобільного оператора в Україні є якість мобільного інтернету. Після цього слідує якість голосу, підтримка клієнтів і цінова політика оператора.

Українці також виявилися набагато більш чутливими до вартості тарифних планів, в той час як, наприклад, поляки більше уваги приділяють персоналізації пропозицій і першим враженням від взаємодії з оператором.

Згідно з прогнозом компанії, до 2023 року в мережах зв'язку п'ятого покоління (5G) буде зареєстрований 1 млрд підключень. Послуги на базі 5G до цього часу будуть доступні для 20% світового населення.

На той час доступ до мереж 4G матиме 85% населення світу, а число підключень сягне 5,5 млрд.