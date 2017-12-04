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Intel офіційно закрив український офіс

Понеділок, 4 грудня 2017, 14:23

Найбільший виробник мікропроцесорів, американська компанія Intel, закрила український офіс.

Рішення про ліквідацію юридичної особи "Інтел Україна" з'явилося в Єдиному держреєстрі 1 грудня 2017 року.

Згідно з процедурою, вже призначено ліквідатора. Кредитори компанії можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців - до 1 лютого 2018 року.

Керівник представництв Intel в Україні, Білорусі та Молдові Дмитро Калита розповів AIN.UA, що з 1 грудня вже не працює в компанії.

Компанія, скоріш за все, продовжить роботу в Україні, але за іншою моделлю.

Нагадаємо, про те, що американський виробник мікропроцесорів збирається закрити українське представництво стало відомо ще на початку жовтня.

Тоді партнерів попросили повернути зразки продукції "в зв'язку з ліквідацією компанії "Інтел Україна".

Intel компанії
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Економічна правда
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