Порошенко розповів, коли земельний кадастр запрацює на 100%

Державний земельний кадастр наразі заповнений трохи більше 60%, але до кінця 2018 року цей показник має становити 100%.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад "Ініціативи, що змінюють життя", повідомляє "Укрінформ".

"Використання, ефективне розпорядження земельними ресурсами залежить від повноцінної дії системи обліку та реєстрації землі. На сьогоднішній день у кадастрі відсутня інформація щодо 5 млн земельних ділянок. Узагалі, його наповненість становить лише трохи більше 60%", - сказав Порошенко.

"Ми домовилися, щоб у стислі терміни, не пізніше 31 грудня 2018 року ми завершили цю епопею, яка триває вже декілька десятиліть", - зазначив глава держави.

За його словами, повнота і достовірність інформації в цьому кадастрі стануть також запорукою прав власників та користувачів землі.

Крім того, Порошенко підкреслив, що без повноцінного реєстру й обліку земельних ділянок про відкриття ринку землі мови бути не може.

Він також наголосив, що облік землі є одним із перших питань, яке ставлять інвестори - як уже наявні, так і потенційні.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано проект закону про продовження мораторію на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

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