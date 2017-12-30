25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на WikiLeaks, зникли з рахунків організації

Два незалежних джерела, проаналізувавши біткоїн-транзакції WikiLeaks, заявили, що у організації має бути більше 25 мільйонів доларів в біткоїнах, а є всього лише близько 25 тисяч.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Починаючи з 2011 року WikiLeaks надав можливість робити пожертвування в біткоїнах.

Незважаючи на те, що біткоїн вважається анонімною валютою, блокчейн — це "відкрита книга", по якій можна відстежити всі транзакції, що і зробили два незалежних експерта.

Як зазначив Джеймс Болл, журналіст і колишній співробітник WikiLeaks, в грудні 2013 року той, хто контролює біткоїн-гаманець організації, перемістив близько 3000 біткоїнів (на той момент за курсом 800 доларів за біткоїн) на інші рахунки. На рахунку організації залишилося 1,5 біткоїна або близько 23 тисяч доларів за нинішнім курсом.

За словами експертів, кілька біткоїн-гаманців отримали значні суми з основного гаманця WikiLeaks — 1500 біткоїнів або понад 25 мільйонів доларів за нинішнім курсом криптовалюти.

Експерти додали, що є ще близько дюжини пов'язаних рахунків, на яких зберігаються близько 60 біткоїнів, тобто понад 700 тисяч доларів.

Є ймовірність, що WikiLeaks не передали свої біткоіни комусь, а просто відправили їх на інший рахунок. Однак Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, цю ситуацію не прокоментував.

Як зазначає видання, відсутність інформації про те, як використовуються ці кошти, породжує питання про прозорість організації щодо власних фінансів.

WikiLeaks — міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Організацію було засновано в грудні 2006 зусиллями австралійця Джуліана Ассанжа.

В тому числі WikiLeaks оприлюднювала документи, що стосуються українських політиків та олігархів, - Дмитра Фірташа, Юрія Луценка та інших.

Економічна правда