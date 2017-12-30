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Аваков анонсував створення вертолітної служби порятунку

Субота, 30 грудня 2017, 11:05

У 2018 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір створити в Україні вертолітну службу порятунку і реагування на надзвичайні ситуації.

Про це в четвер заявили в Міністерстві внутрішніх справ, передає ЦТС.

"Переді мною як міністром в 2018 році стоїть ряд конкретних завдань: від змін в кримінальній поліції і повної, 100-відсоткової реалізації доктрини сервісних центрів замість МРЕВ - до створення нової державної системи вертолітної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації", - цитують у відомстві слова міністра.

У МВС також нагадали, що нещодавно підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій отримали транспортні засоби, призначені для груп з гуманітарного розмінування.

Вони будуть використовуватися для транспортування піротехніків до місць і районів виявлення мін, снарядів. Машини оснащені георадара-детекторами для виявлення вибухонебезпечних предметів з мінімальним вмістом металу.

Економічна правда

Аваков
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