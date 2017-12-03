Google переходить на 100% відновлюваної енергії

Google офіційно оголосила себе компанією, що повністю перейшла на 100% відновлюваної енергії - сонячної та вітрової.

Про це повідомив Сем Аронс з департаменту енергетики та інфраструктури Google, повідомляється на сторінці компанії в Twitter.

"Плюс 535 МВт збільшили загальний обсяг енергії, що споживається Google, до 3 ГВт - 2*98 МВт в Південній Дакоті, 200 МВт в Айові і 138,6 МВт в Оклахомі, що затверджує Google як найбільшого корпоративного покупця відновлюваної енергії на планеті і 100% споживачого поновлювану енергію вже у 2017 році", - пише він.

Перший контракт з вітряної електростанцією компанія уклала ще у 2010 році.

Щоб досягти переходу на 100% відновлюваної енергії, Google укладала і укладає прямі контракти з виробниками такої енергії, паралельно переводячи свої дата-центри на більш ефективні моделі роботи.

За даними самої компанії, її дата-центри на 50% більш енергоефективні, ніж в середньому по ринку.

Цей проект по переходу на більш екологічні джерела енергії має не тільки соціальне значення, стверджують в Google.

Він економічно обгрунтований, оскільки за останні шість років вартість сонячної і вітряної енергії впала на 80% і 60% відповідно.

Дані по найбільшим корпоративним користувачам відновлюваної енергії, листопад 2016 року:

Нагадаємо, мільйонер, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск пообіцяв вирішити енергетичну проблему штату Південна Австралія за 100 днів. Маск встиг раніше терміну.

Економічна правда